Verbreitungswege

Satellit (DVB-S/-S2)

Fast jeder zweite Fernsehhaushalt empfängt sein Signal inzwischen aus dem All. Der Empfang funktioniert ausschließlich digital, sowohl in Standardauflösung (SDTV) als auch im hochauflösenden Format (HDTV).

Das Programmangebot des ZDF können Sie über folgende ASTRA-Satelliten auf der Orbital-Position 19,2° Ost empfangen:- ZDFvision (HDTV) via ASTRA (PDF) - ZDFvision (SDTV) via ASTRA (PDF)

Antenne (DVB-T2 HD)

Kabel (DVB-C)

IPTV (Multicast)

IPTV ist das Kürzel für "Internet Protocol Television", also Fernsehen auf Basis des Internetprotokolls. IPTV ist typischerweise für die Nutzung am Fernseher gedacht, aber auch der Empfang am PC ist möglich.



Die Übertragung von verschiedenen kommerziellen Anbietern erfolgt über Breitbandnetze. Dabei handelt es sich um "geschlossene" Netze, d.h. nur ein abgegrenzter und registrierter Nutzer*innenkreis hat Zugang zu dem IPTV-Angebot. Im Unterschied zu Internet-TV liefert die IPTV-Technik eine gleichbleibende Empfangsqualität (sog. Quality of Service).