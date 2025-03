Mitglieder

geboren am 6. Februar 1961 in Neustadt an der Weinstraße



1977

einjähriger Aufenthalt in Claremont, Kalifornien



1980

Abitur in Neustadt an der Weinstraße

Studium der Anglistik und Theologie in Mainz



ab 1981

Studium der Rechtswissenschaften in Mainz



1987

Erstes Staatsexamen



1990

Zweites Staatsexamen



1989-1991

Wissenschaftliche Assistentin bei Herrn Professor Dr. Pflug an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz



1991

Ernennung zur Richterin auf Probe mit Erteilung eines Dienstleistungsauftrages als Staatsanwältin in Bad Kreuznach



1992

Mitarbeiterin des Wissenschaftlichen Dienstes des rheinland-pfälzischen Landtags



18.05.1995

Hauptamtliche Bürgermeisterin der Stadt Bad Kreuznach



24.09.1997

Dezernentin für Soziales, Jugend und Wohnen der Stadt Mainz



15.03.2002

Ministerin für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz



06.12.2006

Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz



18.05.2011

Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz



16.01.2013 - 10.07.2024

Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz