Essen ohne Fisch und Fleisch

Vegetarische oder vegane Ernährung ist längst mehr als eine Modeerscheinung. Am Weltvegetariertag weisen zahlreiche Organisationen auf Probleme - wie Massentierhaltung, Schaden fürs Klima oder Hunger in den Entwicklungsländern - wegen des zu hohen Fleischkonsums hin. Was sind mögliche Alternativen?