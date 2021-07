BBQ-Hacks ohne Fleisch: Merken es die Kids?

Du brauchst:

Sägespäne, Holzwolle oder Haferflocken, Wachsreste, Eierkarton



So geht’s:

Fülle Sägespäne, Holzwolle oder Haferflocken in die Eierkartons. Schmelze die Kerzenwachsreste und fülle das flüssige Wachs über das brennbare Material in die Eierkartons. Lass alles über eine Stunde abkühlen und fest werden.

Fertig sind die DIY Grillanzünder.