Nachhaltige Hundehaltung - geht das? Die Greenhorns machen den Härtetest in Sachen Häufchen-Entsorgung und backen vegane Hundekekse für ihre Hündin Panda.



Rund 700 Kotbeutel verbraucht Panda pro Jahr. Dass einige Hersteller mittlerweile kompostierbares Bio-Plastik verwenden, ist für die Umwelt kaum besser. Denn in vielen Fällen besteht das Bio-Plastik zum Großteil aus Erdöl und die Beutel landen beim Gassigehen sowieso im Restmüll – kompostiert wird da nichts. Auch die Bio-Plastikbeutel landen in der Müllverbrennung. Die Greenhorns machen den Alltagstest: Sind Kotbeutel aus Pappe und nicht-recyclebarem Abfall genauso gut oder machen sich die Greenhorns die Hände schmutzig?



Auch bei der Anschaffung von Spielzeug lassen sich Ressourcen schonen. Aus alten Stoffbahnen entsteht im Handumdrehen ein tolles Zerr-Spielzeug, das Panda direkt ins Herz schließt, weil es nach ihren Lieblingsmenschen riecht.



Den größten Impact in der Öko-Bilanz von Hunden hat jedoch das Futter – genauer gesagt: das Fleisch im Futter. Hier und da mal ein Gemüse-Leckerli statt dem Stück Wurst, kann da sicher nicht schaden. Die Greenhorns backen für Panda vegane Kekse… ob die schmecken?