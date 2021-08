Wohnen der Zukunft - Bezahlbare Grundstücke

makro-Moderatorin Eva Schmidt geht auf Spurensuche. Die süddeutsche Stadt Ulm gilt Vielen als Positivbeispiel. Die Stadt war in den zurückliegenden Jahren stets auf Expansionskurs: neue Gewerbegebiete, neue Baugebiete. Trotzdem steigen anders als in vielen Städten die Preise für Mieten und Baugrund meist nur moderat.



Wohnen ist in Deutschland zu einem sozialen Zündstoff geworden. Dabei gerät nun auch das Bauland in den Fokus. Durch die enormen Preissteigerungen sind Grundstücke für viele inzwischen unerschwinglich. Der Traum vom Eigenheim bleibt für die große Masse der Bevölkerung unerfüllt.