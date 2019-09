China: Überwachung macht Schule

Die dunkle Seite der künstlichen Intelligenz zeigt sich in China. Das Regime errichtet ein flächendeckendes Überwachungssystem, um seine Bürger zu "Wohlverhalten" zu erziehen. In Gebäuden, im Verkehr, in der Schule.

Beitragslänge: 4 min Datum: 20.09.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 20.09.2020