Verbraucher | makro - "Dormagener Modell": Stets ansprechbar

Eine Stadt investiert in ihre Kinder. Dormagen am Niederrhein macht Familien ein Angebot, dass man nicht ablehnen mag: Ein koordiniertes Netzwerk aus Jugendamt, Sozialarbeitern, Ärzten und Lehrern unterstützt vom Tag der Geburt an.