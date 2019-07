Bulgarien: Zweites Leben für den Diesel

Das Ende des Diesel ist nah? Von wegen! Viele Autos, die bei uns aussortiert werden, landen stattdessen auf Osteuropas Straßen. Nirgends in Europa ist die Luft so dreckig wie in Bulgariens Hauptstadt Sofia.

Beitragslänge: 3 min Datum: 24.05.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 24.05.2024