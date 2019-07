Fachkräftemangel: Gibt es ihn wirklich?

In der Kontroverse um den Fachkräftemangel ist es wie so oft in der Wirtschaft: Fragt man zwei Fachleute, bekommt man drei Meinungen. Ein Deutungsversuch mit zwei Kontrahenten.

