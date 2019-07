makroskop Pflegenotstand

Viele Probleme in Krankenhäusern sind Folge der Zustände in der Krankenpflege: Zeitmangel, Schichtdienst, schlechte Bezahlung. Nur jede vierte Pflegekraft will bis zur Rente durchhalten.

Datum: 05.07.2019