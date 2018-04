Verbraucher | makro - makroskop Steuern

Steuerwettbewerb allerorten: In Deutschland zahlen Unternehmen im Schnitt knapp 30 Prozent Steuern, in Irland 12,5 Prozent, in Bulgarien gar nur 10. Aber auch innerhalb Deutschlands gibt es 23-Prozent-Steueroasen.