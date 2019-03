Verbraucher | makro - Plastikmüll: Weg mit der Tüte

Im Jahr 2010 wurden 95,5 Milliarden Plastiktüten in der EU ausgegeben. Viele davon landen im Meer. Müll, der Fischen und Seevögeln die Mägen verstopft und so auch in unsere Nahrungskette gelangt.