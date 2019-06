10 Jahre Schweinegrippe-Pandemie

Von Mexiko aus nahm die Infektion ihren Lauf, in rasantem Tempo. Auch in Deutschland wurden die ersten Verdachtsfälle gemeldet. Nachdem immer mehr Länder immer mehr Erkrankte meldeten, erklärte die Welt-Gesundheits-Organisation (WHO) die Schweinegrippe am 11. Juni 2009 zur Pandemie.