Ein Besuch bei den Bonner Stadtsoldaten

Seit 1872 sind die Bonner Stadtsoldaten im rheinischen Karneval aktiv. Reporter Mathias Budzinski hat den Traditionsverein besucht. Er ist in eine Uniform geschlüpft und wollte wissen, was die Uniformträger in der Karnevalsession eigentlich machen.