Fehlende Routine bei Operationen

„Übung macht den Meister“ – das gilt nicht nur für den Handwerksmeister, sondern auch für den Arzt. „Statistisch gesehen sterben in den Klinken mit Erfahrung weniger Patienten während und nach der Operation. Zudem ist die Rate an Komplikationen geringer“, bestätigt Medizinjournalist Dr. Specht. Mit der Forderung, die Mindestzahl an Operationen auszuweiten, handelt die AOK zum einen zum Schutz der Patienten. Auf der anderen Seite geht es der AOK um Kosteneinsparung. „Kliniken, die in einem Operationsverfahren viel Erfahrung haben, haben auch eine bessere Statistik, was Komplikationen und Folgebehandlungen anbelangt. Damit besteht für die Krankenkassen eine Chance, Geld einzusparen“, so Dr. Specht.