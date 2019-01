Grenzenlose Freiheit für Narren?

Quelle: DPA

Obwohl Tage wie Rosenmontag in manchen Regionen Deutschlands als hohe Feiertage gelten – gesetzlich gesehen sind sie es nicht. Im Umkehrschluss heißt das: Wer lieber feiert statt zu arbeiten, muss dafür Urlaub beantragen. „Einen Anspruch auf Freistellung wegen örtlichen Brauchtums gibt es nicht, selbst wenn man in einer Karnevalshochburg im Rheinland lebt“, führt Rodegra aus. Allerdings gibt es durchaus Arbeitsverträge, in denen festgelegt ist, dass am Rosenmontag nicht gearbeitet werden muss. Gewährt der Arbeitgeber jedoch drei Jahre lang vorbehaltlos freie „Narren-Tage“, dann könne daraus ein Anspruch entstehen, so der Anwalt. Sich krank zu melden, um feiern zu gehen, sei keine gute Idee: „Damit riskiert man eine Abmahnung oder sogar die fristlose Kündigung.“