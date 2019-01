Verbraucher | Volle Kanne - Kohlenmonoxid – die tödliche Gefahr

Jedes Jahr sterben mehrere hundert Menschen in Deutschland an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Besonders tragisch der aktuelle Vorfall in Arnstein, wo sechs Teenager durch austretendes Kohlenmonoxid in einer Gartenlaube ums Leben gekommen sind.