Müsli-Muffins

Müsli

Ofen auf 160 Grad vorheizen. In einer großen Schüssel Haferflocken, Nüsse, Kokoschips, Kürbiskerne und Salz vermengen. In einem kleinen Topf Olivenöl mit Ahornsirup und Zucker solange erwärmen, bis sich der Zucker auflöst. Das Ganze in die Haferflockenmischung unterheben, auf einem Backblech gleichmäßig verteilen und 30 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen, in eine Schüssel geben und die getrockneten Früchte untermischen. Das Müsli abkühlen lassen.