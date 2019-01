Persönlichkeitsveränderung nach Kopfverletzung

Neuropsychologen sprechen in Fällen der Persönlichkeitsveränderung von einem Frontalhirnsyndrom oder auch vom Dysexekutiven Syndrom. Beide Bezeichnungen gelten in der Fachwelt als Hilfskonstruktionen, da sie das von Fall zu Fall sehr individuell ausgeprägte Phänomen nur unzureichend erfassen. Vielen Betroffenen gemein ist: Nach dem Unfall sind sie nicht mehr in der Lage, sich flexibel auf neue Situationen einzustellen. Das problemlösende Denken und eine vorausschauende Handlungsplanung sind gestört. Irrelevante Reize in der Umgebung können nicht mehr von relevanten unterschieden werden.