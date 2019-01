Würstel-Linseneintopf mit Wintergemüse

Linsen über Nacht einweichen, danach abschütten, mit frischem Wasser weich kochen. Würfel von Karotten, Lauch, Sellerie, Zwiebeln, Petersilienwurzel, Steckrüben in heißem Öl angehen lassen, Kartoffeln, zugeben, mit Gemüsebrühe auffüllen, abgeschüttete Linsen zufügen, aufkochen, köcheln lassen, Lorbeerblätter, gedrückte Wacholderbeeren zugeben, auf den Punkt ziehen lassen, mit Salz, Pfeffer und Essig abschmecken.



Würstchen in Scheiben schneiden, zur Suppe geben, mit heiß ziehen. Eintopf in Terrine oder tiefem Teller anrichten, mit Schnittlauchröllchen bestreuen.



Dieses Gericht ist glutenfrei und lactosefrei.