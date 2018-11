Abgezockt beim Online-Kauf

Der Trick: Die Betrüger bitten den interessierten Kunden, direkt mit dem Anbieter in Kontakt zu treten und die Amazon-Seite zu verlassen. In diesem Moment erlischt die Garantie, die Amazon seinen Käufern bietet. Zahlen Interessenten nun an die externen Scheinanbieter, ist ihr Geld weg, die versprochene Ware wird nicht ausgeliefert. Eine Masche, die sich nach Beobachtung der Verbraucherzentrale NRW ausweitet.