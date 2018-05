Über eine große Fläche, nämlich mehr als einen Quadratmeter, funktioniert eine effektive Abkühlmethode, die ebenfalls mit Wasser zu tun hat. Vielmehr damit, sich nach dem Duschen nicht abzutrocknen und die Haut mit einer Wasserschicht befeuchtet zu lassen. Jetzt entsteht ein kühlender Verdunstungseffekt: das Wasser in Tröpfchenform wird in eine gasförmige Form umgewandelt. Für dieses Verdunsten benötigt es Energie und zwar Energie in Form von Wärme. Und dem Körper wird diese Wärme entzogen. So hat Wasser einen sehr guten Kühleffekt, der Körper nutzt diesen selbst auch durch die Schweißproduktion. Sich nicht abtrocknen ist etwas angenehmer.