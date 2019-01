Abofalle Partnerschaftsbörse

Wenn Sie auf eine Partnerschaftsanzeige hin bei der angegebenen Telefonnummer anrufen, haben Sie fast immer ein Partnervermittlungsinstitut in der Leitung. Sollten Sie sich nicht sofort überreden lassen, in das Ladenlokal des Vermittlers zu kommen, wird Ihnen angeboten, dass ein Mitarbeiter des Institutes "ganz unverbindlich", "nur zur Information", "um das mal ganz genau und in Ruhe zu erklären" oder unter welchem Vorwand auch immer bei Ihnen zu Hause vorbeikommt oder sich in einem Café mit Ihnen zu treffen. Ist dieser Mensch erst einmal in Ihrer Wohnung, wird er meist nicht eher gehen wollen, bis Sie einen Vertrag unterschrieben haben.



Auf diese Fälle sind die Verbraucherschutzvorschriften für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge anzuwenden. Wer also zu Hause, in einem Café oder an anderen öffentlichen Orten ohne Vergleichsmöglichkeiten zu einem Vertragsabschluss überredet wird, soll eine zweiwöchige Überlegungsfrist haben, ob er den Vertrag wieder rückgängig machen will oder nicht.



Sie sind also an den Vertrag nicht mehr gebunden, wenn Sie innerhalb der Zwei-Wochen-Frist Ihre Erklärung widerrufen. Auch wenn das Gesetz einen telefonischen Widerruf zulässt, raten Verbraucherschützer aus Beweisgründen dringend dazu, schriftlich zu widerrufen. Versenden Sie das Schreiben per Fax mit Sendebericht, per Einschreiben mit Rückschein oder als Einwurf-Einschreiben, damit Sie den Eingang beim Institut nachweisen können. Maßgebend für die Fristeinhaltung ist das Datum des Poststempels.



Wurden Sie nicht ordnungsgemäß über Ihr Widerrufsrecht belehrt, können Sie auch noch nach Ablauf der Zwei-Wochen-Frist den Widerruf erklären. Spätestens 12 Monate und 14 Tage nach Vertragsschluss erlischt das Widerrufsrecht jedoch, egal ob Sie belehrt wurden oder nicht. Geben Sie weder mündlich noch schriftlich eine Erklärung ab, dass Sie einen Vertreter ins Haus bestellt haben und/oder Vertragsbedingungen vorher ausgehandelt hätten. Dann nämlich würde Ihr Widerrufsrecht unter Umständen erlöschen.