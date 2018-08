Abgezockt beim Online-Kauf

Abzocke im Internet passiert nicht nur auf dubiosen Seiten, sondern auch bei Amazon. Mit supergünstigen Angeboten werden Kunden angelockt und dann aufgefordert, direkt mit dem Anbieter in Kontakt zu treten. Sobald man die Amazon-Seite verlässt, erlischt jedoch die Garantie, die Amazon seinen Käufern bietet. Zahlen Interessenten nun an die externen Scheinanbieter, ist ihr Geld weg. Geliefert wird nie. Spätestens wenn man aufgefordert wird vom normalen Amazon-Bestellvorgang abzuweichen und alles über eine gesonderte E-Mail-Adresse abzuwickeln, müsse man stutzig werden, so Ulrike Brunswicker-Hoffmann. Die Expertin für Internetbetrug warnt: „Wenn Geld vorab überwiesen werden soll, besteht immer das Risiko, dass die Ware am Ende nicht geliefert wird.“