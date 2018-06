Mit der Akne vulgaris, also der Pubertätsakne, wie man sie üblicherweise kennt, hat Acne inversa trotz des Namens nichts zu tun. Das Erscheinungsbild ist vielfältig und individuell ausgeprägt. Besonders häufig werden die Hautveränderungen an Partien mit vielen Haarwurzeln oder Schweißdrüsen beobachtet, beispielsweise an den Achseln, im Genitalbereich und in der Leistengegend. Auch Bereiche, an denen Haut aneinanderreibt, zum Beispiel am Gesäß, an der Innenseite der Oberschenkel oder bei Frauen unter der Brust, zeigen sich die Symptome.