Auf dem Weg in ein schlankeres Leben

Auch bei diesem Verfahren wird der Magen in einen Vor- und Restmagen geteilt. An den Vormagen wird eine Dünndarmschlinge genäht, wodurch der Restmagen und der Zwölffingerdarm umgangen werden. Die Nahrung gelangt also direkt vom Vormagen in den Dünndarm. Durch diese „Abkürzung“ verringert sich die Strecke, auf der der Körper Fett und Nährstoffe aus der Nahrung aufnehmen und verwerten kann. Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, die ebenfalls nur noch reduziert aufgenommen werden können, müssen nach der Operation durch entsprechende Präparate ausgeglichen werden.



Für diesen Eingriff kann ein großer Bauchschnitt erforderlich sein, viele Ärzte operieren aber zunehmend minimal-invasiv. Die Operation kann nicht rückgängig gemacht werden. Sie kommt vor allem bei Patienten mit einem sehr hohen BMI (>50) oder bei Patienten, bei denen kein Magenband angezeigt ist, zum Einsatz.