Grillen auf dem Balkon

Fühlt man sich gestört, hilft es, zunächst einmal mit dem Nachbarn zu sprechen, um eine friedliche Lösung zu finden. Reagiert der Nachbar darauf nicht, ist der Vermieter der nächste Ansprechpartner, da er für den Hausfrieden zuständig ist. Wer Ärger bei der Party im Garten oder auf dem Balkon vermeiden will, sollte im Vorfeld die Nachbarschaft informieren, um Verständnis bitten oder am besten einfach einladen. Dies ändert zwar nichts an den gesetzlichen Vorschriften zur Einhaltung der Nachtruhe, kann aber für eine entspanntere Atmosphäre sorgen.