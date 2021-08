Bei den Explosionen in der Nähe des Flughafens in Kabul wurden über 80 Menschen getötet, darunter 13 amerikanische Soldaten. Zu den Anschlägen hat sich eine Splittergruppe des IS bekannt. ZDF-Korrespondent Luc Walpot informiert über die Lage vor Ort.

