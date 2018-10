Attraktiver Ahorn

Fächerahorn Quelle: imago/Westend61

Vor allem der Fächerahorn (Acer palmatum) – ursprünglich aus Japan, Korea und China stammend – ist besonders beliebt, vor allem wegen seiner meist grazilen Form und der intensiven Herbstfärbung. Über 300 Sorten des Acer palmatum werden als architektonische Elemente und Highlights in der Landschaftsarchitektur verwendet.



In Japan ist er der wichtigste Baum der traditionellen Gartengestaltung und kündigt den Herbst an. Dort werden vornehmlich die ursprünglichen grünen Sorten gepflanzt. Den Fächerahorn findet man auch häufig in der Bonsaikunst. Aus dieser Verbindung gingen auch viele gezüchtete Sorten hervor: Je nach Sorte haben die Blätter mehr Finger, sind stärker geschlitzt, besitzen eine andere Farbe (teils auch nur zu bestimmten Jahreszeiten) oder die Rinde ist rauer als gewöhnlich.