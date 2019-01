Farbenprächtiger Ahorn

Japanischer Schlitzahorn

Quelle: imago / Chromorange

Zum idealen Standort für Ahorn sagt Elmar Mai: „Im Garten vertragen die meisten Arten zwar Sonne, lieben aber den leichten Schatten von hochkronigen Bäumen, also Streulicht.“ In der Größe würden sich die 150 bis 200 Arten teilweise erheblich unterscheiden: „Im Wuchs gibt es Riesen und Zwerge.“ Erstere seien eher als Alleebäume, denn als Gartengewächse geeignet. Aber die kleineren und mittelgroßen Arten würden eine „Fülle von Einsatzmöglichkeiten“ bieten – man könne sie in Kübeln ziehen oder frei im Garten auspflanzen. Einige Arten würden am besten als Solitär wirken, andere ließen sich gut in kleinen Hainen gruppieren. Wiederum andere würden sich sogar für Hecken eignen.