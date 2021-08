Die Bilder vom Flughafen in Kabul sind an Dramatik nicht zu überbieten. Menschen in Panik klammern sich an Militärmaschinen, um aus Afghanistan rauszukommen. Mathias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe, berichtet über die aktuelle Lage vor Ort.

