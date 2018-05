Alkoholsucht überwinden

Männer sind etwa doppelt so oft betroffen wie Frauen, ansonsten verteilt sich die Krankheit gleichmäßig über alle Altersgruppen und Schichten. Die Abhängigkeit entwickelt sich meist ganz allmählich und manche Menschen sind dafür anfälliger als andere. Zu den Risikofaktoren gehören eine gewisse genetische Veranlagung sowie bestimmte Persönlichkeitsmerkmale wie zum Beispiel die Neigung, Probleme eher zu verdrängen als sich ihnen zu stellen. Aber auch ein Freundeskreis, in dem regelmäßig und viel Alkohol konsumiert wird, kann den Weg zur Sucht ebnen.



In Maßen genossen, kann Alkohol anregend wirken, Hemmungen mindern und die Kommunikation fördern. Ein Zuviel dagegen trübt meist die Wahrnehmung, außerdem sinkt die Selbstkontrolle, viele Menschen werden dann leicht reizbar oder aggressiv. Auf Dauer verändert Alkohol nicht nur die Psyche, er schädigt zudem viele verschiedene Organe, vor allem die Leber, aber auch den Magen-Darm-Trakt oder das Herz-Kreislaufsystem.