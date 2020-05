Ärzte empfehlen Allergikern und Asthmatikern, ihre Therapie insbesondere zum jetzigen Zeitpunkt unbedingt fortzusetzen. Eine allergenspezifische Immuntherapie, die De- bzw. Hyposensibilisierung, kann sogar zu einer dauerhaften Verbesserung führen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass antiallergisch wirksame Medikamente wie beispielsweise Antihistaminika, die gegen das Juckreiz auslösende Histamin wirken, oder auch die präventiv einzunehmende Cromoglicinsäure bei Covid-19 einen schlechteren Verlauf hervorrufen würden. Auch die Nutzung von kortisonhaltigen Nasen- und Bronchialsprays sowie Inhalatoren bleiben unbedenklich. Experten raten sogar explizit dazu, diese Medikamente weiter zu verwenden, da die Behandlung der allergischen Entzündung oder asthmatischen Reaktion eine in Hinblick auf die Infektionsgefahr wichtige Schutzwirkung darstellt.



Dennoch stehen im Zuge der aktuellen Infektionsgefahr Kortison-Präparate in der Diskussion, da sie das Immunsystem schwächen sollen. Experten sehen dieses Risiko jedoch nur bei Betroffenen, die Kortison-Präparate systemisch in Form von Tabletten- oder in Spritzenform über einen längeren Zeitraum und in hohen Dosierungen einnehmen. Hier gilt die Empfehlung, unbedingt Rücksprache mit dem behandelnden Arzt zu halten.