Allodynie - gestörtes Schmerzempfinden

In Abhängigkeit von den Symptomen wird die Allodynie in Untergruppen eingeteilt:



Von einer mechanisch dynamischen Allodynie ist die Rede, sobald schon ein leichter Berührungsreiz auf der Haut Schmerzen auslösen kann - so zum Beispiel der Wattetupfer auf der Haut. Charakteristisch für diesen Schmerz ist, dass er von der berührten Stelle weiter ausstrahlt.



Eine mechanisch statische Allodynie führt zu Schmerzempfinden bei leichtem Druck auf einer bestimmten Hautstelle.



Betroffene mit einer mechanischen Pinprick-Allodynie empfinden leicht stechende Berührungsreize auf der Haut als übermäßig starken, sich ausbreitenden Schmerz, so zum Beispiel die Berührung mit einem Zahnstocher.



Kälte-Allodynien verstärken leicht schmerzende Kältereize zu einem stärkeren Hautschmerz. Dem gegenüber steht die Hitze-Allodynie, bei der eine Überempfindlichkeit gegenüber Hitzeschmerzen besteht.