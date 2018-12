Alltagsfitness-Test für Senioren

Im Rahmen einer Studie an der Universität Mainz können Senioren ab 65 derzeit ihre alltagsrelevante Fitness überprüfen. Der 90-minütige Test geht über zahlreiche Stationen. Er wird in Abstimmung mit den jeweiligen Hausärzten durchgeführt. Er ist so konzipiert, dass er die individuellen Stärken und Schwächen der einzelnen Probanden genau erkennt. Im Anschluss bekommen die Testpersonen eine individuell auf sie zugeschnittene Bewegungsberatung.