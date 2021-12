Aloo Masala

Die Zwiebel in Ringe schneiden und in Öl glasig anschwitzen. Den Knoblauch und Ingwer hineinreiben, dann Koriandersamen, Kreuzkümmel, Paprikapulver sowie Kurkuma hineingeben und leicht rösten lassen. Mit etwas Wasser ablöschen. Die Kartoffeln schälen und in grobe Würfel schneiden. Zu den Zwiebeln geben und mit Wasser angießen. Bei geschlossenem Deckel köcheln lassen, bis die Kartoffeln gar sind, das sollte etwa 20 Minuten dauern.



Während der Kochzeit die Tomaten grob würfeln und dazugeben, ebenso die Zimtstange und Salz. Die Chilis in Ringe schneiden und mit hineingeben. Den Blumenkohl in feine Röschen schneiden und einige Minuten mitkochen lassen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.



Kurz vor dem Servieren mit grob gezupftem Koriander sowie Hafermilch verfeinern und mit Chapati servieren.