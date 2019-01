Betroffene Kinder leiden an einer Immunschwäche, sie zeigen Anomalien in den Gesichtszügen sowie Veränderungen am Skelettsystem. Zudem treten Schwerhörigkeit und intellektuelle Defizite auf, beides wird oft erst im Kleinkind- oder sogar Schulalter entdeckt. Die ersten Symptome können schon bei der Geburt sichtbar sein. Mit zunehmendem Alter schreitet die Krankheit aber voran und der Zustand der Betroffenen verschlechtert sich weiter. In manchen Fällen werden betroffene Kinder auch mit einem Klumpfuß geboren oder entwickeln in den ersten zwölf Monaten einen Hydrocephalus (Wasserkopf).