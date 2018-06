Die amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, ist eine unheilbare Erkrankung des Zentralnervensystems. Dabei gehen Nervenzellen, die für verschiedene Muskelgruppen zuständig sind, zugrunde. In der Folge kommt es dadurch zu fortschreitenden Lähmungen. Von 100.000 Menschen erkranken jedes Jahr ein bis zwei an ALS, am häufigsten sind Männer zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr betroffen. In Deutschland gibt es schätzungsweise 8.000 Fälle. 60 Prozent der Betroffenen sterben in den ersten drei Jahren an der Krankheit.