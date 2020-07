Neuer Trend: Alte Heilmethoden

Bei allen drei Schröpfarten wird in den Gläsern die Luft abgelassen, meist durch eine Flamme. Setzt man das Glas schnell auf die Haut, wird ein Unterdruck erzeugt und das darunter liegende Hautareal und das Unterhautgewebe werden ins Glas gesogen.



Mit diesem Verfahren, wird die obere Haut zwar besser durchblutet, das sieht man auch an der Rötung, das darunter liegende Areal, also das Unterhautgewebe und die Muskulatur wird nur noch wenig durchblutet. Dadurch soll der Stoffwechsel des Bindegewebes angeregt und der Lymphfluss verbessert werden.