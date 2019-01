Alternative Wohnkonzepte

Wo diese Mechanismen nur unzureichend greifen, spitze sich die Lage am Wohnungsmarkt unweigerlich zu. So habe man in vielen Städten Deutschlands selbst als Akademiker mit geregeltem Einkommen ohne eine Erbschaft keine Chance, eine Wohnung in der Innenstadt zu kaufen, gibt Schultz-Granberg zu bedenken. „Außerdem ist es so, dass Städte wie Berlin kaum noch über eigenen Grund verfügen. Es gibt Städte wie etwa Tübingen, da passiert viel. Aber im Prinzip muss politisch etwas passieren, der Staat muss die Steuerüberschüsse ins geförderte Wohnen stecken. Auch Mieter und Bürger müssen mehr Initiative zeigen, Missstände müssen angemahnt werden“, fordert der Experte.