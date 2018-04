Unter Akkommodation versteht man die dynamische Scharfeinstellung des Auges. So können wir Gegenstände, die sich in unterschiedlichen Entfernungen befinden, jeweils scharf sehen. Verantwortlich dafür ist die Augenlinse, die je nach Entfernung ihre Brechkraft verändert. Oder anders ausgedrückt: damit wir in verschiedenen Entfernungen scharf sehen können, müssen ins Auge einfallende Lichtstrahlen gebrochen werden. Wenn wir in die Ferne blicken, flacht die Linse ab, wodurch ihre Brechkraft reduziert wird. Schauen wir Gegenstände nah an, nimmt die Krümmung der Linse zu, sie wölbt sich. In jungen Jahren funktioniert das gut, doch im Alter lässt diese Elastizität der Linse merklich nach. So kommt es zur Altersweitsichtigkeit.