25 Jahre Amazon

Die Geschichte von Amazon begann vor 25 Jahren in einer Garage in Seattle. Heute ist der Online-Händler einer der wertvollsten Konzerne an der Börse - und ernet viel Kritik. Wirtschaftswissenschaftler Gerrit Heinemann erläutert, was dahinter steckt.

Beitragslänge: 7 min Datum: 11.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 11.07.2020