Wenn Ängste das Leben beherrschen

Die Hemmschwelle, sich den eigenen Ängsten virtuell zu stellen, ist für Betroffene deutlich geringer, als sich diesen Ängsten real auszusetzen. Deswegen fällt es Betroffenen leichter, ihre Phobien auch behandeln zu lassen. Auch kann der Therapeut die Situation bequem im Labor am Computer steuern und problemlos steigern. Die Situation ist gut kontrollierbar und individuell an den Patienten anpassbar. Zudem ist die Durchführbarkeit der virtuellen Therapie wesentlich einfacher und bequemer als in der Realität - und zudem auch günstiger. Die Therapie mithilfe von Computersimulation zeigt bei den meisten Personen gute Erfolge. Bei manchen sogar erstaunlich schnelle - schon nach ein bis zwei Sitzungen. Die meisten brauchen aber – je nach Stärke der Phobie – eine längere Behandlung, die Wochen oder auch Monate dauern kann. Die Behandlungskosten übernehmen in der Regel die Krankenkassen.