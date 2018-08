Menschen, die nach einem Todesfall besonders intensiv und lange trauern, könnten schon bald eine eigenständige medizinische Diagnose erhalten: die anhaltende Trauerstörung. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will diese Diagnose in die sogenannte ICD-11 eintragen, eine Liste von Krankheiten und Gesundheitsproblemen, die im Laufe des Jahres 2018 veröffentlicht werden soll. Die ICD dient weltweit als Grundlage zur Verschlüsselung medizinischer Diagnosen – auch in Deutschland.