Blütenrausch mit Hortensien

Hortensien blühen in fast allen Rosa-Tönen.

Quelle: imago/blickwinkel

Hortensien mögen weder kalkhaltige noch trockene Standorte. Ihr lateinischer Name Hydrangea setzt sich aus den Worten „hydro“ (Wasser) und „angeion“ (Kelch) zusammen. Der Name deutet auf einen großen Wasserbedarf hin. Selbst an einem idealen Standort freut sich die Pflanze, wenn man ihr ein- bis zweimal im Jahr eine zusätzliche Portion Wasser gönnt. Kalkarmes Regenwasser ist am besten.



Halbschatten ist der perfekte Standort für Hortensien, weiß Anja Koenzen: „An einem halbschattigen Platz in einem leicht sauren, lehmig-humosen Boden, der gut die Feuchtigkeit hält, braucht die Pflanze so gut wie keinerlei Pflege.“ Aber auch in der prallen Sonne gedeihen die Pflanzen, wenn genügend gewässert wird. Dort bekommen sie sogar noch üppigere und größere Blüten.