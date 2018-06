Es gibt Kräuter mit Zitronenduft, die sich für die Haltung im Topf oder Kasten lohnen. Viele von ihnen tragen die „Zitrone“ bereits im Namen wie Zitronenmelisse, Zitronenverbene, Zitronengras, Zitronen-Monarde und das nicht ganz so bekannte Afrikanische Zitronenkraut. Auch Mittelmeer-Kräuter wie der Zitronen-Thymian und Zitronen-Bergbohnenkraut sorgen für Abwechslung in der Küche, denn bei ihnen werden die würzigen Duft- und Geschmacksstoffe von einer fruchtigen Zitrus-Note begleitet. Dafür sorgen die in den Blättern enthaltenen ätherischen Öle, wie Citral und Citronellol.

Bildquelle: Imago/Blickwinkel