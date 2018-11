Easy Gardening auf der Fensterbank

Die sogenannte Ufopflanze (Pilea peperomioides) ist derzeit nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa sehr beliebt. Sie gehört zur Familie der Nesselgewächse (Urticaceae) und wird auch als Kanonierblume bezeichnet, da sie ihre reifen Staubgefäße fast explosionsartig aufspringen lässt und so den Blütenstaub heraussschleudet. Ihre runden Blätter, die an langen Stielen sitzen, ähneln den „fliegenden Untertassen", an die der Name „Ufopflanze“ erinnert. Sie ist ursprünglich ausschließlich in China beheimatet, wächst dort in Höhen bis 3000 Meter. Sie ist eine gedrungen wachsende Staude, an deren Sprossachse, die mit der Zeit von unten her leicht verholzt, wechselständig die Blätter angeordnet sind. Die Ufopflanze erreicht als Zimmerpflanze zwischen 30 und 40 Zentimeter Wuchshöhe.