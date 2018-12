Verbraucher | Volle Kanne - Mehr Schlichtungsfälle im öffentlichen Verkehr

Verspätete Züge, gestrichene Flüge: Im vergangenen Jahr haben sich mit 15.600 Anträgen so viele Reisende wie noch nie an die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) gewandt. Was ist der Grund für den Anstieg der Schlichtungsfälle?