Anti-Corona-Demos in Berlin

Tausende Menschen haben am Samstag gegen die Corona-Politik demonstriert - darunter auch Gruppen vom rechten Rand. Aufgebrachte Demonstranten versuchten, den Reichstag zu stürmen. Was in Berlin los war, hat ZDF-Reporter Carsten Behrendt beobachtet.

